WhatsApp, Instagram e Facebook down: problemi nel caricamento di messaggi e post, segnalazioni in tutta Italia

WhatsApp, Instagram e Facebook down in tutta Italia. Non un black out totale, ma diversi disservizi che hanno mandato in allarme gli utenti. Su Facebook, per esempio, in migliaia hanno segnalato la difficoltà a caricare una foto. Su Instagram impossibile caricare un post, su WhatsApp molti messaggi di testo non sono inviati.

ah ecco mi sembrava che instagram fosse in down — 🤲🏻 (@nodobyasked) June 16, 2023

WhatsApp, Facebook e Instagram: segnalazioni su Downdetector

Su Downdetector, la piattaforma sulla quale gli utenti possono evidenziare eventuali disservizi sul web, migliaia sono state le segnalazioni per tutte e tre le piattaforme di Meta di Zuckerberg. Su Twitter, il social sul quale moltissimi si riversano quando ci sono "down" dei colleghi più frequentati, l'hashtag #WhatsAppDown è diventato subito primo trend in Italia.