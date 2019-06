Facebook down, pagine bloccate: non fa pubblicare post, cosa sta succedendo

di Simone Pierini

Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, non permettendosulle pagine fan/azienda se non attraverso l'app mobile del social network.Un bug momentaneo? Al momento, secondo quanto ravvisato anche attraverso qualche utente su, dal pc sembra possibile solamente pubblicare inserzioni.«Che succede alle pagine #Facebook? Perché non fa pubblicare post ma solo inserzioni?», scrive un utente in un tweet. «#Facebookdown Non c'è possibilità di pubblicare contenuti sulle pagine #Facebook. Non sono il solo, vero?», si chiede un altro utente. Il blocco non sembra aver interessato solo l'Italia, tante sono le segnalazioni da diverse zone nel mondo. Non resta che attendere e capire se si stia trattando di un problema momentaneo.Nessun disservizio invece sulle pagine profili. «#FacebookDown only on business pages, not on profiles» (Facebook down solo nelle pagine business, no in quelle profilo), si legge su Twitter.