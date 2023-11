Meteo 8 dicembre, vortice polare in rinforzo: ondata di gelo (e pioggia) per il ponte dell'Immacolata. Ecco le previsioni

L'ultima decade del mese di novembre si mostra gelida per l'Europa a causa dell'arrivo di masse d'aria di recente origine artica. Domenica 26 è risultata essere una delle mattinate più fredda degli ultimi anni in novembre. Una situazione dettata dagli anticicloni che hanno spostato la loro posizione sul Nord Atlantico ed ora verso la Groenlandia. Questo consente al lobo del vortice polare artico di raggiungere l'Europa. Questa situazione prolunga l'ondata di gelo e neve in Europa anche nella prima settimana del mese di dicembre. Anche la nostra Penisola risentirà dell'interferenza tra l'aria fredda artica con quella oceanica di diversa natura con precipitazioni, nevose a quote basse al Nord, e temperature sotto la media.

Il cambio di scenario

Secondo la tendenza un cambio di scenario è previsto agli inizi della seconda decade di dicembre con il vortice polare in rinforzo, dunque la tendenza ad avere un arretramento del lago artico nei luoghi di appartenenza ed uno spostamento della fascia anticiclonica più a nord. In questo periodo è possibile attendersi un aumento delle temperature con queste che si porteranno verso valori sopra la media.

Nella fase di passaggio una veloce ondata di freddo non è da escludersi sulle regioni del Sud Italia.

Giovedì 7 dicembre 2023

Nord - Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite.

Sud - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sul litorale ionico, Nuvoloso con locali aperture sulle Murge e sulla dorsale lucana, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana.

Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole sul palermitano e su interne siciliane, Coperto con pioggia moderata sulla zona etnea, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Venerdì 8 dicembre 2023

Nord - Al nord ovest: Piogge di forte intensita' in riviera ligure, Coperto con pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali, Coperto con neve moderata o forte sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti, Coperto con pioggia moderata altrove.

Centro - Sul tirreno: Piogge di forte intensità sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulle subappenniniche, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale, Coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso.

Sud - Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale campana, Coperto con pioggia moderata sulle pianure e sulle subappenniniche, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale calabra. Sull'adriatico: Coperto con pioggia moderata sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, Coperto con pioggia moderata su interne sarde, Coperto con pioggia debole altrove.

Sabato 9 dicembre 2023

Nord - Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite. Al nord est: Nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Coperto con pioggia debole in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Piogge di forte intensita' sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia moderata sui litorali e sulla dorsale, Piogge di forte intensita' sulle subappenniniche, Coperto con neve forte sul Gran Sasso.

Sud - Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale campana. Sull'adriatico: Coperto con pioggia moderata.

Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole sul palermitano e su interne siciliane, Nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde, Coperto con pioggia moderata sulla zona etnea, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Domenica 10 dicembre 2023

Nord - Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite. Al nord est: Sereno sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro - Sul tirreno: Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale laziale, Sereno altrove. Sull'adriatico: Coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso, Nuvoloso con locali aperture altrove.

Sud - Sul tirreno: Nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulla dorsale campana, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale calabra. Sull'adriatico: Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale molisana, Coperto con pioggia debole altrove.

Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia moderata sul palermitano e sulla zona etnea, Sereno su interne sarde, Coperto con pioggia debole su interne siciliane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.