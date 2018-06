Voli in ritardo in tutta Europa? «In un caso su tre è colpa degli scioperi in Francia»

Air France, caos scioperi: voli cancellati, migliaia di passeggeri bloccati negli aeroporti

Air France e ferrovie in sciopero per due giorni: oggi e domani caos trasporti in Francia

Il vostroè in? In un caso su tre, la colpa potrebbe essere dei francesi. I dati, d'altronde, parlano chiaro: nella relazione presentata dal Senato in, il paese transalpino domina in Europa per i giorni die i disagi causati dai dipendenti francesi si ripercuotono anche negli aeroporti di altri paesi. Anzi, stando a quanto riferito dal senatore Vincent Capo-Canellas, ogni giorno di sciopero dei dipendenti aeroportuali in Francia ha un peso specifico maggiore, sul traffico aereo internazionale, rispetto ai colleghi di altri paesi.Secondo la relazione, riportata anche dal Telegraph , il 33% dei ritardi dei voli europei, ogni anno, è causato proprio dagli scioperi massivi deifrancesi, che da anni lamentano migliori condizioni di lavoro e strumenti adeguati per svolgere le proprie mansioni. «Le apparecchiature dei controllori nei nostri aeroporti continuano ad essere obsolete» - ha riferito il senatore - «Ci sono stati alcuni investimenti nell'ultimo decennio, ma siamo ancora indietro rispetto a diversi paesi europei».I numeri sono chiarissimi: i controllori del traffico aereo, in, hanno scioperato pertra il 2004 e il 2016. Un dato nettamente maggiore di quello della, che nello stesso periodo ha vissuto 46 giorni di sciopero. L'è terza, con 37, e guadagna questo particolare podio a danno della. Va detto, comunque, che i lavoratori francesi sono spesso compatti e solidali e i controllori del traffico aereo sono sempre stati in prima linea in occasione di scioperi generali. Oltre a migliori condizioni contrattuali, i dipendenti aeroportuali francesi rivendicano ancora l'ammodernamento delle loro apparecchiature, che era stato promesso e garantito entro il 2015 e che non avverrà prima del biennio 2021-2022.