Bagagli extra in aereo, 9 consigli per risparmiare: dalle compagnie aeree alla borsa del duty free. I consigli degli assistenti di volo

Gli assistenti di volo e i viaggiatori frequenti rivelano nove modi per portare bagagli in più (senza pagare commissioni) su un aereo. I consigli degli esperti potrebbero evitare «spese impreviste» per i viaggiatori che magari hanno risparmiato sul biglietto aereo.

Consiglio n° 1 - Scegli compagnie aeree «tradizionali»

Usa compagnie aeree tradizionali come British Airways e American Airlines, consiglia Rob Burgess, editore del sito web frequent flyer www.headforpoints.com . «Ciò è particolarmente vero per i voli a corto raggio, dove una tariffa allettante di 9,99 euro può spesso rivelarsi più costosa di un biglietto su un vettore tradizionale una volta incluse le tariffe per il bagaglio registrato - e talvolta anche quelle per il bagaglio a mano».

Consiglio n° 2 - Ottieni lo stato di cliente fedele dalla compagnia

Avere uno status con una compagnia aerea può farti diminuire i costi del bagalio.

Burgess spiega: «Se hai uno status con una particolare compagnia aerea, ricorda che questo ti darà la possibilità di portare bagagli aggiuntivi tra tutte le compagnie aeree che collaborano con essa, ad esempio tutti i membri dell'alleanza Oneworld per i titolari di carta status British Airways».

«Ciò darebbe a un membro d'élite di British Airways un'indennità maggiore su American Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific, Qantas e così via».

Consiglio n°3 - Aumenta lo spazio nella valigia per i souvenir

L'utente di TikTok Kristen Black ha pubblicato un video in cui mostrava come modellare un cuscino per il collo fai-da-te arrotolando un maglione attorno a vari altri capi di abbigliamento e poi avvolgendolo intorno al collo prima di un volo Ryanair.

Definendolo «il trucco perfetto», la nativa di Atlanta ha detto a MailOnline Travel di aver provato il trucco per rendere il suo volo più sopportabile e per fare spazio nella sua borsa per i souvenir ed evitare di pagare per il bagaglio in eccesso.

Ad oggi, il video, intitolato «risparmia spazio e denaro», ha collezionato quasi un milione di Mi piace su TikTok. Altri influencer hanno condiviso video che li mostrano mentre riempiono federe vuote con i loro vestiti in un trucco di viaggio simile.

Consiglio n°4 - Ridistribuire il peso

Il bagaglio da stiva viene sempre pesato, ma è molto meno probabile che il bagaglio a mano venga posizionato sulla bilancia dal personale della compagnia aerea.

«Il bagaglio a mano è spesso controllato per dimensioni, in termini di lunghezza e larghezza - osserva Skyscanner - ma meno per il suo peso».

Se temi che i tuoi bagagli da stiva possano essere troppo pesanti, ridistribuisci il peso inserendo oggetti più pesanti come libri, caricatori e stivali nel bagaglio a mano.

Consiglio n°5 - Fai il check-in online

Se viaggi con un bagaglio a mano leggermente «sovrappeso», l'assistente di volo Emirates Caroline Kneitz consiglia di effettuare il check-in online per assicurarsi che i bagagli a mano non vengano pesati al banco del check-in.

Ha detto a MailOnline : «Il mio consiglio principale quando si tratta di bagagli è di effettuare sempre il check-in online o tramite un'app prima di andare in aeroporto. Se ti rechi ad uno sportello in aeroporto è probabile che ti controllino le dimensioni del tuo bagaglio a mano e lo pesino. Se viaggi solo con il bagaglio a mano, questo è particolarmente fastidioso in quanto è probabile che sia un po' sovrappes».

Duqnue, se effettui il check-in prima dell'aeroporto, puoi passare direttamente dai controlli di sicurezza fino al gate, dove è molto improbabile che un membro del personale pesi il bagaglio. Questo a meno che tu non stia volando con una compagnia aerea super economica.

Consiglio n°6 - Usa una borsa duty-free

Miguel Munoz, che lavora come assistente di volo da più di un decennio, ha rivelato un trucco ingegnoso per portare di nascosto un bagaglio a mano extra su un aereo senza essere addebitato per avere un bagaglio a mano extra. Ha detto che il trucco è «mascherare il bagalio in eccesso con un acquisto duty-free nascondendolo in una borsa della spesa».

Miguel ha spiegato che molti passeggeri non sono a conoscenza del fatto che i bagagli duty-free non vengono conteggiati nella franchigia bagaglio a mano, un fatto che i viaggiatori possono sfruttare a proprio vantaggio ogni volta che si trovano con più bagaglio di quello che hanno permesso.

Consiglio n° 7 - Bagagli da cabina per il sottosella

Parliamo della borsa prodotta dal marchio Narwey ed è pubblicizzata come una borsa da cabina sotto il sedile Ryanair che aderisce alle dimensioni esatte della compagnia aerea: 40 cm x 20 cm x 25 cm.

La compagnia aerea iralndese afferma che tutti i passeggeri hanno il diritto di portare a bordo gratuitamente una piccola borsa personale, anche se deve stare sotto il sedile di fronte a te e non deve superare tali misure. Narwey realizza anche una borsa sotto il sedile che si attiene ai parametri dimensionali di easyJet, che sono leggermente più grandi a 45 cm x 36 cm x 20 cm.

Consiglio n° 8 - Le buste sottovuoto

Se si comprano buste sottovuoto il gioco è fatto: una volta inseriti vestiti o oggetti, basta aspirare con una scopa elettrica l'aria e così aumenterà lo spazio per inserire nuove cose al'interno della propria valigia senza pagarne un'altra.

Consiglio n° 9 - Vola in business per le tratte brevi

Sebbene non sia strettamente un consiglio per risparmiare denaro, Rob Burgess consiglia di volare in business class su un volo a corto raggio per sfruttare la maggiore franchigia bagaglio: «Occasionalmente, con i voli a corto raggio di vettori tradizionali come British Airways, potresti scoprire che i biglietti di classe business - che ti danno due bagagli registrati inclusi - non sono molto più costosi di un biglietto economico più il supplemento per il bagaglio extra, quindi vale sempre la pena controllare il prezzo della tariffa premium».

Sostenendo il suo punto di vista, l'assistente di volo di British Airways Taraneh ha dichiarato a MailOnline Travel: «Su un biglietto di classe business ogni passeggero ha diritto a due bagagli registrati da 23 kg».