Stupro Caivano, la mamma di una delle cuginette abusate: «Ci stanno minacciando»

La denuncia come fermata intermedia di un calvario che oltre alla vittima divora una famiglia intera. A Caivano la mamma di una delle ragazzine abusate ha voluto consegnare un messaggio urgente alla premier Giorgia Meloni che è attesa al Parco Verde, lo squallido teatro dove si sono consumati gli abusi.

Stupro di Caivano, mamma di una delle vittime: «Ci stanno minacciando»

La denuncia dello stupro di Caivano, partita da uno dei fratelli delle vittime (a cui era arrivato sul cellulare il video della violenza sulla sorella) ha scatenato l'odio nel quartiere.

È questo, in sintesi, lo sfogo che la mamma della 12enne vittima di abusi sessuali nel Parco Verde di Caivano ha affidato all'avvocato Angelo Pisani che ha incontrato in queste ore. Al fratello della 12enne vittima delle violenze è stato rubato lo scooter e anche questo episodio viene interpretato dalla famiglia come una minaccia.