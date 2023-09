Stupro Caivano, eseguite 9 misure cautelari (7 minori e 2 maggiorenni) per le violenze sulle cuginette

Per lo stupro nei confronti delle cuginette di 10 e 12 anni del Parco Verde di Caivano i carabinieri di Napoli hanno eseguito 9 misure cautelari a carico di sette minorenni e due maggiorenni. Alle 11 alle Procura di Napoli Nord (in Aversa) si terrà una conferenza stampa.

Meloni, ieri l'incontro con il commissario straordinario per Caivano

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto ieri mattina a Palazzo Chigi il commissario per Caivano, Fabio Ciciliano.

Lo stupro di Caivano

Le violenze avvenute nel Parco Verde di Caivano sarebbero state reiterate nel tempo con una certa sistematicità: sarebbero 6/7 gli episodi, avvenuti tra un centro sportivo in disuso e altri luoghi di quella che è conosciuta come la più grande piazza di spaccio in Europa. Dopo la scoperta della vicenda, sono state numerose le operazioni polizia nella zona, la prima all'alba del 5 settembre con l'impiego di 400 uomini interforze.

La conferma della violenza dalle visite mediche

La conferma della violenza, scoperta grazie a un messaggio sul cellulare trovato dal fratello di una delle due giovani vittime, sarebbbe avvenuta anche dalle visite mediche in due ospedali cittadini. Nel frattempo per le due ragazze è stato deciso l'allontamento dal Parco Verde e ora vivrebbero in una casa famiglia.

Le indagini sono andate avanti, in queste ultime settimane, nel più assoluto riserbo ma è trapelato che si sta procedendo all'analisi di alcuni telefoni cellulari per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

Le due ragazze sarebbero state condotte in un capannone abbandonato della zona con l'inganno.