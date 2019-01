​Lotto, la vincita più alta del 2019: Colpo da 306mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si conferma un momento fortunato per la: dopo i tre primi premi della Lotteria Italia conquistati il 6 gennaio scorso (5 milioni aa, 2,5 milioni a Napoli e 1,5 milioni a), anche ilpremia la regione e lain particolare, con la vincita più alta del 2019.Un fortunato giocatore di, in provincia di Napoli, riporta Agipronews, ha centrato cinque quaterne e una cinquina per un totale di, che si aggiungono alla quaterna da 133mila euro centrata a inizio anno a Tufino (NA) e alla quaterna da 124mila euro vinta a Salerno sabato 5 gennaio; lo stesso giorno, ricorda Agipronews,un giocatore di Giugliano, in provincia di Napoli, centrò l’unico "5" al SuperEnalotto da 221mila euro. La scorsa settimana, invece, doppio colpo da 90mila euro a Pollena Trocchia (NA) col 10eLotto.