Si spoglia in chat, poi viene ricattato: «Paga o mostro le tue foto a tutti»

VICENZA - E' unl'ultima vittima degliL'uomo, che risiede in provincia, si è presentato oggi inper denunciare un fatto avvenuto la notte precedente, tra l'1 e le 2. Secondo il suo racconto tramiteè entrato in contatto con un', che dopo un po' di minuti gli ha chiesto di trasferirsi su messenger. Qui, dopo i primi convenevoli, la ragazza ha iniziato a spogliarsi (inizialmente indossava una t-shirt), invitando l'uomo a fare lo stesso. E così quest'ultimo ha finito con il spogliarsi completamente davanti alla telecamera del pc, senza sapere che dall'altra parte veniva tutto registrato.Poi, secondo un clichè ben noto alle forze dell'ordine, la comunicazione si è interrotta ma la donna si è subito ricollegata via facebook,. «Se non paghi 3 mila euro - la sua minaccia - divulgo le tue immagini compromettenti a tutti i tuoi contatti, che ho appena copiato». La stessa si è poi detta disposta ad accettare una cifra più bassa (prima 2 mila, poi mille euro) indicando come banca d'appoggio un conto corrente, risultato essere in Costa d'Avorio. Il 43enne, dopo averci pensato bene tutta la notte, non ha però pagato e si è rivolto alla Polizia per denunciare il fatto.