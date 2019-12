Il veterinario confonde i numeri di telefono dei padroni e sopprime il cane sbagliato

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ila chiamare il. Andrea Martinez aveva trovato il suo cagnolino Ziggy che vomitava e aveva problemi a respirare così lo ha portato dal veterinario. Il medico ha detto alla padrona che il cane aveva bisogno di un intervento a causa di un'ostruzione allo stomaco, così la donna ha lasciato che venisse operato.Andrea è tornata a casa, rassicurata dal veterinario sul fatto che sarebbe stata chiamata subito dopo l'operazione, quando però ha squillato il telefono in piena notte le è stato detto che l'amato Ziggy era morto. La ragazza, che viene dallo Utah, e tutta la sua famiglia, si sono disperati e il giorno dopo sono andati nello studio medico dove però hanno scoperto che era stato fatto un grave errore.Durante l'intervento chirurgico di Ziggy è diventato evidente che il disturbo del suo cucciolo era più grave di quanto si pensasse, e che avrebbe richiesto una procedura più costosa e complicata. Il medico ha chiamato per chiedere come procedere, ma ha sbagliato numero, e la persona che era dall'altra parte del telefono ha chiesto l'eutanasia. Andrea ha raccontato che non avrebbe mai permesso una cosa simile, che avrebbe fatto di tutto per il suo Ziggy.Il veterinario si è detto dispiaciuto e mortificato, ma la donna ha deciso di denunciare l'accaduto su Facebook. «Ziggy era grave e forse non ce l'avrebbe fatta comunque», ha concluso, «ma avrei voluto provare di tutto per farlo restare ancora qui con noi».