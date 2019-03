Concessionario, soldi e auto spariti: «Sembrava cortese e affidabile»

LA TRUFFA

CAVARZERE - Acquista l'auto, esposta in vendita in un sito internet, presso un concessionario di Verona, paga acconto e saldo ma spariscono sia l'auto che gli uffici del concessionario. E' accaduto a D.F., originario di Cavarzere e residente a Mira, che si è visto truffato nell'arco di un paio di giorni . «ha spiegato l'acquirente Invece quando sono andato a ritirare l'auto non c'era più né il veicolo né tantomeno il concessionario.In questura a Verona ho scoperto che negli stessi giorni, con le stesse modalità e la stessa auto venduta a me erano stati truffati altri due giovani. Ora ho perso tutto, i soldi e l'auto che serviva alla mia famiglia». La vicenda risale a venerdì 22 marzo quando l'uomo, padre di tre figli, individua nel sito Autoscout24 un'auto che risponde alle sue esigenze a un