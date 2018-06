Si accascia in riva al mare davanti a bagnini e turisti e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADO - Fatale malore innella mattina di oggi, venerdì primo giugno. Un uomo disi è improvvisamente accasciato sulla sabbia nella zona degli stabilimenti balneari della, perdendo i sensi. Era a pochi metri dalla riva e ie lahanno cercato immediatamente di aiutarlo.Ma per il bagnante, purtroppo, nonostante il tempestivo intervento sanitario, ormai non c'era più nulla da fare se non decretare il, sopraggiunto con ogni probabilità per un infarto o comunque un malore fatale. Ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno della Procura di Gorizia, la salma del triestino, 83 anni, è stata composta in cella mortuaria.