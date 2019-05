Strani odori dall'auto parcheggiata: nel bagagliaio il cadavere di una donna

UDINE/GRADO - Quell'auto era parcheggiata da giorni in strada a Grado: sembrava abbandonata ma la macabra scoperta è avvenuta l'altra sera una volta aperta e ispezionata.



Nel bagagliaio è stato infatti rinvenuto il corpo senza vita e mummificato di una donna.



Carabinieri e vigili del fuco sono accorsi a seguito della chiamata di un passante che avvertiva uno strano odore provenire dalla vettura. Grazie alla targa, in poco tempo le forze dell'ordine sono riuscite a risalire alla vittima: si stratta di una donna di 64 anni originaria di San Giovanni al Natisone, in Provincia di Udine, scomparsa da casa da settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aperta un'indagine sulla tragica scoperta.Dai primi accertamenti non risultano esserci segni che ricoducono a violenze fisiche, per cui sembrano escluse responsabilità di terzi. Disposto l'esame autoptico, l'auto è stata posta sotto sequestro.