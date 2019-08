Colpita da un malore mentre è in barca: muore giovane madre di 4 figli

di E.B.

TRIESTE - Il post è commovente: «Ho sempre pensato di esser forte come una roccia, ma la perdita improvvisa, senza alcun segnale di preavviso, di mia figlia Cristina, 36 anni, Moglie e Mamma di quattro splendide Creature, mi ha stroncato letteralmente. Sarai sempre nel Cuore del Tuo Papà . Ciao Cristina».E' con due cuori rossi che il papà diBruno, chiude il proprio pensiero carico di dolore e incredulità il messaggio pubblicato su Facebook, nel quale annuncia la scomparsa prematura della sua Cristina.La giovane madre era statasabato sera mentre si trovava in barca nella laguna di Grado (Gorizia). Era assieme al marito e all'ultimo dei suoi quattro figli, il piccolo di un anno soltanto. Le sue condizionie per due giorni è stata ricoverata all'Ospedale di Udine in fin di vita.Ha lottato tra la vita e la morte, ma non ce l'ha fatta ed è deceduta questa notte.