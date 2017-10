Incendio devasta la fattoria Cane-eroe resta con il gregge e lo salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DALLAS - Gli incendi che in questi giorni hanno devastato lahanno anche il loro eroe a quattro zampe. È, un pastore dei Pirenei bianco, che ha rifiutato di abbandonare il suo gregge di capre per fuggire dalle fiamme coi suoi padroni e sua sorella.Quando i padroni sono tornati al recinto, hanno trovato Odin vivo e vegeto, con otto capre e alcuni cuccioli di cervo smarriti, che aveva salvato dall'incendio. La storia del cane-eroe della California è stata raccontata su Facebook dal suo padrone,Alcune sere fa un incendio ha raggiunto la suanella contea di Sonoma. Roland è salito in auto per fuggire con la figlia e i due cani pastori, Tessa e suo fratello Odin. Ma quest'ultimo non ha voluto in nessun modo abbandonare le sue capre. Il padrone, che doveva salvare se stesso e la figlia, non ha insistito e lo ha lasciato lì con il gregge. Quando Roland e sua figlia sono tornati alla fattoria, hanno trovato tutto distrutto dall'incendio. Ma Odin era vivo e vegeto, anche se con il pelo sporco e bruciacchiato, e con lui otto capre. Non solo, ma con loro c'erano anche alcuni cuccioli di cervo dispersi, che avevano cercato la protezione del cane pastore. Odin e la capre, rimasti senza casa, sono stati portati in un rifugio per animali. Ai cerbiatti Roland ha lasciato cibo e acqua per due settimane. Il padrone ha lanciato su internet una raccolta fondi per ricostruire l'ovile, e metà dei soldi verranno destinati al rifugio per animali selvatici della contea di Sonoma.