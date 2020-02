Tumori, l'allarme choc dell'Oms: «Aumenteranno del 60% nei prossimi vent'anni»

, dall'Oms èsecondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, se non ci sarà un cambio di rotta nel mondo avremo «un aumento delnei prossimi 20 anni». La crescita maggiore di nuovi casi, stimata dell'81%, si verificherà nei paesi a basso e medio reddito, dove i tassi di sopravvivenza sono i più bassi. L'allarme dell'Oms arriva in occasione dellal'organizzazione definisce «inaccettabile il gap tra i Paesi» e delinea i «passi per salvare 7 milioni di vite» dai tumori in 10 anni.LEGGI ANCHE:Nel 2019, oltre il 90% dei paesi ad alto reddito disponeva, nel proprio servizio sanitario pubblico, di servizi completi per prevenire, diagnosticare e curare i tumori le neoplasie, rispetto al 15% dei paesi a basso reddito. Numeri che hanno il loro riflesso sulla vita dei pazienti. Oltre agli screening, tra gli interventi da implementare, la(responsabile del 25% dei decessi per cancro), laper prevenire il tumore al fegato,, attraverso la vaccinazione contro l'HPV.«Gli ultimi 50 anni hanno visto enormi progressi nella ricerca» e «i decessi sono stati ridotti», afferma Elisabete Weiderpass, direttore dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc).