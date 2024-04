Trucco per viaggiare con un solo bagaglio a mano: «L'ho fatto una volta e stavo per sentirmi male». Ecco di che si tratta

Spesso quando si viaggia, si è molto indecisi su che cosa mettere in valigia, quali pantaloni e magliette possono essere adatte al luogo verso cui ci si sta dirigendo, quali scarpe possono essere più comode oppure se serve un giubbino (e di che tipo) o meno. Tutte queste domande portano a un solo grande quesito: il bagaglio a mano basterà o sarà necessario imbarcare la valigia, con i costi che ne comportano? Un tiktoker di nome Metty Mendy ha pubblicato sul proprio profilo TikTok un video in cui mostra ai suoi follower il suo trucchetto quando viaggia: portare un bagaglio a mano senza rinunciare ai propri jeans o t-shirt preferite.

Il video di Metty Mendy

Metty Mendy ha pubblicato su TikTok un video che è diventato virale (ha totalizzato più di 250mila visualizzazioni). Il tiktoker è in aeroporto e si sistema davanti alla telecamera dello smartphone, quindi, inizia a "sfogliare" tutte le magliette che indossa sotto alla camicia e sono davvero tantissime. Stessa procedura per i jeans e i pantaloni: apre la zip o slaccia i bottoni per mostrare quanti ne indossa, e non sono pochi. Al termine del filmato, Metty fa vedere che nella tasca posteriore dei jeans ci sono infilate le sue scarpe Converse. Insomma, lui ha preso proprio alla lettere il concetto di "vestirsi a cipolla".

I commenti social

Il video di Metty Mendy, la cui didascalia recita: «Fit check!» ha totalizzato moltissime views ma ha anche raccolto tanti commenti.

Ad esempio, qualcuno gli ha scritto: «Ma come hai fatto a metterti tutti quei pantaloni?» oppure «Sarà impossibile andare in bagno». Nel video il tiktoker confessa comunque che il trucco non è proprio il massimo e che quando lo ha utilizzato stava per sentirsi male, probabilmente per il caldo.