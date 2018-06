Troppi attacchi dei gabbiani, un intero quartiere non riceve la posta

Salame piccante nella stanza dell'hotel, i gabbiani entrano dalla finestra e devastano la camera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un intero quartiere residenziale, da diversi giorni, si ritrova senzaconsegnata, ma non a causa di scioperi o disguidi. I postini, infatti, non riescono a imbucare la corrispondenza per via dei, troppo numerosi e aggressivi in questo periodo dell'anno.L'incredibile vicenda ha avuto luogo a Cyncoed, piccolo centro alle porte di, in Galles. I postini, infatti, hanno tentato invano di consegnare la posta, ma sono stati costretti alla fuga dai ripetuti e violenti attacchi di alcuni gabbiani che da decenni infestano la zona. Come riporta Wales Online , i, che in questo periodo dell'anno sono intenti a, diventano decisamente aggressivi e molto pericolosi per l'incolumità delle persone e degli altri animali. Un intero quadrante, quindi, si ritrova ostaggio dei gabbiani, che sono diventati anche la causa di una vera e propria polemica.Per poter ricevere la posta, infatti, gli abitanti sono costretti a recarsi nell'ufficio postale di smistamento della corrispondenza e al municipio sono stati chiesti provvedimenti. Le autorità locali hanno ingaggiato una vera e propria battaglia dialettica, fatta di reciproche accuse, con i vertici della, che dichiarano di voler proteggere i propri dipendenti. Il municipio, però, ha fatto sapere di non poter fare nulla contro questi pennuti così aggressivi: ci sono delle leggi che tutelano la fauna selvatica e che impediscono di allontanare gli animali. I residenti, quindi, non solo non ricevono la posta, ma sono anche costretti a girare con ombrelli e bastoni per difendersi da eventuali attacchi al momento di uscire di casa.