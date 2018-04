Giovanni muore a 19 anni, travolto da un treno: era in gita per Pasquetta

Un tragico incidente ha tolto la vita a, un giovane di 19 anni di Bellizzi, nel salernitano: il ragazzo era nel Cilento per trascorrere una Pasquetta spensierata con i suoi amici . L'incidente nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 18: il giovane si trovava sulla banchina in compagnia di amici per raggiungere la Costiera cilentana, quando hadella stazione ferroviaria di Bellizzi senza accorgersi del sopraggiungere del Freccia Bianca 'Reggio Calabria - Roma', che lo ha travolto.Dopo il primo ricovero all'ospedale di Battipaglia era stato trasferito, in serata, all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno,è deceduto a causa delle lesioni riportate.. Tanti i. Lo stesso sindaco di Bellizzi,, su Facebook ha voluto esternare il suo dolore. «Stamattina - ha scritto il primo cittadino - la città si era svegliata con un filo di speranza ma quel filo si è spezzato. Ora tanto dolore e rabbia. Nulla può riempire il dolore di un padre e una madre, di una famiglia intera, distrutti per una casualità del destino. Perdere il proprio figlio a 19 anni, non ci sono parole. Un forte abbraccio alla famiglia Toriello. La comunità si stringe tutta intorno a voi. Ciao Giovannino».