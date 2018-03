Si schianta contro le auto in sosta e fugge: inseguita e bloccata dai passanti

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Perde il controllo della sua Peugeot 308 eduedanneggiandole. È successo alle 15 di oggi, giovedì 15 marzo, in via Piave a, dove una donna di 50 anni del posto ha sbandato e poiviolentemte due auto parcheggiate sulle quali non c'erano persone a bordo. Uno dei due veicoli è rimasto danneggiato gravemente.La donna, presa dal, ha cercato dima è stata inseguita e fermata dai passanti che erano stati testimoni di tutta la scena. Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Pordenone che hanno prestato le prime cure alla donna, rimasta ferita, e messo in sicurezza le macchine coinvolte. Per i rilievi dell’incidente i vigili urbani di Pordenone. La donna è stata portata all'ospedale per essere medicata; ha riportato botte e tumefazioni. Non è grave.