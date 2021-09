Nicolas muore a 29 anni schiantandosi con l'auto, lavorava per Amici di Maria De Filippi

Nicolas Lorenzo Vona è morto in un tragico incidente. Il 29enne collaboratore delle reti Mediaset, era impegnato come tecnico nelle riprese dei programmi Amici e Uomini&Donne di Maria De Filippi. Nicolas, originario di Arpino, stava percorrendo la strada provinciale che collega Girone all'ex statale 82 nel Frosinate e ha perso il controllo della sua auto schiantandosi prima del bivio.

Il giorno dell’incidente il giovane, era impegnato come tecnico nelle riprese del programma Amici di Maria De Filippi, poi aveva partecipato alla festa di laurea della cognata a Vano Scaffa. Dopo aver salutato i presenti, si era messo in viaggio per tornare a casa. L’incidente è avvenuto nella notte, intorno alle 2.

Gli investigatori e la polizia stradale stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, cosa potrebbe aver causato la tragedia. Le ipotesi parlano di un malore alla guida o una disattenzione. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social del 29enne, ragazzo molto conosciuto ad Arpino e appartenente a una famiglia stimata e nota. Appassionato di calcio e amante dei cani, lascia il padre Ugo, la madre Angela e la sorella Iris.

La salma è stata ricomposta e si trova nel cimitero comunale di Sora, dove è stata allestita la camera ardente. I funerali di Nicolas Lorenzo Vona si terranno domani, 20 settembre, alle 16 nella chiesa di San Michele Arcangelo ad Arpino.

