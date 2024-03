Tiktok vietato negli Stati Uniti, la Camera americana approva la legge: cosa succede ora

TikTok. La Camera americana ha approvato a larga maggioranza la legge che apre la strada al divieto ad usarlo negli Stati Uniti. La misura, infatti, concede sei mesi all'azienda cinese ByteDance per vendere la piattaforma che, altrimenti, sarà bandita.

Cosa succede ora

Sono circa 170 milioni gli americani che usano TikTok, incluso il presidente Joe Biden. Ora le legge passa al Senato, dove non è detto che sarà approvata.

Il voto

La Camera degli Stati Uniti ha approvato a larga maggioranza, con 325 voti favorevoli e 65 voti contrari, la legge che potrebbe portare ad un bando di TikTok. Ora la misura, che il presidente Joe Biden ha già detto di essere intenzionato a firmare, passa al Senato. Il 'Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act', cioè la legge per proteggere gli americani da app controllate da avversari stranieri, se approvato imporrà al società cinese ByteDance che controlla il social media di vendere entro cinque mesi dalla sua entrata in vigore. In caso contrario TikTok sarebbe bandito dagli app store e dai server americani.

L'opposizione

«Voterà no alla vendita forzata di TikTok, questa legge è stata affrettata in modo incredibile, dalla commissione al voto in quattro giorni, con pochissime spiegazioni».