Sparatoria nel campus, uccisa una diciottenne: inutili i disperati tentativi di salvarla

Una donna di 18 anni è morta in unain un campus della Delaware State University,. La vittima, che risiedeva a Wilmington, non era registrata come studentessa. È stata trovata gravemente ferita vicina ad un dormitorio per le matricole ed è morta all'ospedale. L'università è stata chiusa. La polizia non ha riferito nè le generalità nè la dinamica e le cause dell'accaduto: «Sappiamo che non studiava e non dormiva nella struttura, potrebbe essersi trovata lì per puro caso». Per ora nessun sospetto fermato.