Tisane "Ventre piatto" de L’Angelica ritirate: perché e i lotti interessati

Ritirate dal mercato quattro lotti dellaper la presenza di. Il gruppo Coswell ha proceduto aler tutelare la salute dei proprio utenti. La comunicazione è stata fatta attraverso i diversi punti vendita, dove sono stati esposti i lotti interessati. Lo riporta il sito ilfattoalimentare.itSi tratta Le dei numeri: 910001001, 910101001, 910201001, 910501001. Secondo l'azienda nelle tisane potrebbe essere presente il batterio Escherichia Coli, È una delle specie principali di batteri che vivono nella parte inferiore dell'intestino di animali a sangue caldo (uccelli e mammiferi, incluso l'uomo). Il contatto con questo batterio espone i soggetti a una serie di disturbi per la salute, motivo per cui è stato chiesto il ritiro.L'azienda ha fatto sapere che chiunque dovesse aver già acquistato il prodotto, è pregato di non consumarlo e di restituire la confezione presso il punto vendita in cui è stato preso dove si provvederà al rimborso.