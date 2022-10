Escherichia Coli, Fontina Dop ritirata dal mercato. L'allarme: «Non consumare il prodotto»

Nuovo allarme Eschericia Coli sulle tavole italiane. Fontina Dop di marchio Pascoli italiani ritirata dal mercato per «possibile presenza di Escherichia Coli, produttori di shiga tossina». L'allarme alimentare arriva dal Ministero della Salute, che ha comunicato il richiamo del lotto C252105286, con scadenza 11 novembre 2022, per rischio microbiologico.

L'allarme

Il Ministero della Salute ha pubblicato un'informativa nella quale si raccomanda «di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso». Alcuni ceppi del batterio E. coli, definiti produttori di «Shiga-Tossina» producono tossine molto pericolose per la salute umana, poiché in grado di causare una grave forma di diarrea emorragica. Inoltre, una possibile complicazione, più frequente nei bambini, è una grave insufficienza renale acuta, anemia e piastrinopenia (sindrome emolitica-uremica). Nei giorni scorsi un lotto di Gorgonzola Dolce della stessa marca Pascoli italiani era stato ritirato per possibile presenza di listeria.

Cosa è l'Escherichia Coli

L’Escherichia coli (E. coli) è la specie di batterio più nota del genere Escherichia, si legge sul sito dell'Humanitas. Costituisce parte integrante del normale microbiota intestinale dell’uomo e di altri animali a sangue caldo. Nonostante la maggior parte dei ceppi di E. coli siano innocui, alcuni ceppi di E. coli sono l’agente eziologico di malattie intestinali di diversa gravità (che possono manifestarsi con dolore addominale, vomito, diarrea con sangue) ed extra-intestinali, come ad esempio infezioni del tratto urinario, peritonite, setticemia, polmonite e meningite.