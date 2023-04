Terremoto Catania, scossa di magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9. Paura e gente in strada: «Botta fortissima»

Terremoto a Catania oggi, 21 aprile 2023. Una forte scossa di terremoto è stato registrata a Catania alle 14.06. L'evento è stato nettamente avvertito dalla popolazione. Secondo le prime stime dell'Ingv, il sisma avrebbe avuto una magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9.

Tanta paura tra le persone, che sono scese in strada dopo la prima scossa. «Botta fortissima, si è sentita bene», ha scritto sui social un utente. È stato avvertito anche a Ragusa e Messina.

Terremoto oggi a Catania

L'ingv di Catania conferma la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 con profondità 20.2 km, registrata vicino ad Aci Castello, nel catanese. Dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fanno sapere inoltre come la scossa si sia sentita con particolare evidenza nella zona etnea di Acireale e siano arrivate segnalazioni sino a Caltagirone. Agli esperti dell'Ingv, per via della profondità, «stupirebbe l'eventualità di danni», al momento non segnalati.