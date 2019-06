Terremoto a Roma di 3.7: avvertito anche ai Castelli, a Ostia e a Fiumicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un forte terremoto è stato avvertito a Roma alle 22.43: epicentro aa, nella zona a est della Capitale, a una profondità di 9 chilometri. L'Ingv ha rilevato magnitudo di 3.7. La scossa è stata avvertita anche ai piani bassi delle abitazioni soprattutto nelle zone nord ed est della Capitale e ai Castelli, in particolare a Tivoli e Guidonia. Tra i comuni più vicini all'apicentro, Gallicano e Zagarolo e Monte Compatri.Tantissime le telefonate ai centralini delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.La scossa è stata avvertita distintamente anche in alcune zone del litorale romano, tra Ostia e Fiumicino. Molte le segnalazioni sui social network ma, per il momento, non sono stati segnalati problemi.La Metro C è stata fermata per verifiche, ha segnalato Atac con un tweet.