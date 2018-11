A 15 anni fugge da casa per amore ritrovata alla stazione

E' scappata a Roma spinta dall'amore. Una ragazza di 15 anni di Torre del Greco, spinta dal desiderio di incontrare il proprio fidanzatino, decide di raggiungerlo a Roma, senza dire nulla ai propri genitori. Ma i familiari appena si sono accorti della scomparsa, preoccupati dal fatto che la figlia non desse più notizie, hanno subito contattato i carabinieri di Torre del Greco, segnalandone l'allontanamento.



Immediatamente sono state diramate le ricerche che hanno interessato anche la Polfer di Roma Termini. Qui le pattuglie hanno iniziato a monitorare i treni provenienti da Napoli fino a quando si sono imbattuti in una ragazza corrispondente alla descrizione data. Una volta accertato che si trattava della giovane che si era da poco allontanata da casa, l'hanno accompagnata assieme al fidanzatino negli uffici presso il primo binario per poter chiamare i suoi genitori che,rasserenati, si sono subito messi in viaggio per poter riabbracciare la lorofiglia.

