Tempesta Babet, gli effetti in arrivo sull'Italia: piogge “senza precedenti”. Dove e quando colpirà

Piogge “senza precedenti” e forti venti. È allerta meteo rossa in Scozia per la tempesta Babet. Le conseguenze si faranno sentire anche in Italia. Quali effetti? In Gran Bretagna causerà gravi inondazioni e "metterà a rischio la vita delle persone", come riporta la Bbc. Quando? Tra giovedì e venerdì. Le zone più colpite probabilmente saranno quelle intorno ad Angus e Aberdeenshire. Allerta gialla per maltempo, vento e pioggia, sono state emesse anche per l'Irlanda del Nord e le aree settentrionali e orientali dell'Inghilterra. Ma quando e dove colpirà in Italia? Di seguito le previsioni.

Dove colpirà

Le regioni più esposte saranno ancora una volta quelle settentrionali, in particolare il Nordovest e la Toscana. Dunque un avviso valido per Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Triveneto, parte dell'Emilia Romagna, soprattutto l'Emilia occidentale e la Toscana soprattutto settentrionale.

Quando

Tra giovedi e venerdi l’Italia si troverà alle prese con la prima "bomba" meteorologica dell’autunno 2023. La giornata peggiore per il maltempo dovrebbe essere sabato, coninvolto anche il Sud. Non sono esclusi temporali, quindi, in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. E sulle temperature? Il nostro Paese verra letteralmente spaccato in due sul fronte meteorologico: mentre le regioni del Nord verranno colpite da nubifragi e tempeste di vento, al Sud si dovranno fare i conti con un’ondata di caldo fuori stagione, con valori quasi da record. Ma non sono escluse, come indicato in precedenza, le piogge.

L'allerta meteo e la neve

Un'allerta meteo per tutta la giornata di domani, dalle ore 6 alla mezzanotte, è stata diffusa oggi dalla Protezione civile Fvg per l'avvicinamento all'Italia di una marcata depressione atlantica che favorirà sulla Regione piogge intense, vento forte e mareggiate.

e domani sulle zone occidentali sono previste piogge in genere moderate, sulla fascia orientale, invece, specie su costa, Isontino, Carso e Cividalese, sono previste piogge intermittenti da abbondanti a intense, anche temporalesche. Su queste ultime zone saranno possibili piogge localmente molto intense e stazionarie. Sulla costa, specie sul settore orientale del Golfo di Trieste soffierà vento anche sostenuto da sud. Saranno possibili mareggiate e acqua alta.

Sui monti in quota soffierà vento sostenuto da sud-ovest. Per venerdì 20 ottobre è previsto l'afflusso di correnti molto umide, dunque piogge intense o molto intense anche temporalesche, sulla zona montana già dal mattino, su pianura e costa più probabili nel pomeriggio e soprattutto in serata. Soffierà vento forte da sud-ovest sui monti, da sostenuto a forte in prevalenza da sud-est sulla costa, con mareggiate, acqua alta. Questi fenomeni potrebbero causare crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, interruzioni della viabilità.