Dramma in casa, bimbo di due anni muore soffocato da un acino d'uva

LEPORANO - Un bimbo di due anni è morta soffocata dopo che un boccone le è andato per traverso. La tragedia si è verficata in un appartamento di Leporano. Il piccolo è stato subito soccorsa e condotto al vicino presidio sanitario. Il personale in servizio ha fatto di tutto per strapparlo alla morte ma per il piccolo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Stando alle primissime informazioni, il bimbo avrebbe ingoiato un acino d'uva. Sul drammatico episodio indagano i carabinieri.La tragedia ricorda in maniera tremenda quella costata la vita alla piccola Maria Chiara, meno di venti giorni fa mentre era in spiaggia con i genitori. Anche lei ha ingoiato un chicco d'uva che l'ha soffocata,