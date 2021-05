Non sa la tabellina del 2 e lei lo lascia sull'altare: «Mi aveva imbrogliato sui suoi titoli di studio»

Non passa il test della tabellina del 2 che la stessa moglie gli fa sull’altare e così decide di mollarlo proprio il giorno delle nozze. E’ questo il modo tutto particolare con il quale lei ha scelto di dire “no” al matrimonio. Il fatto è accaduto nel Nord dell'India, a Panwari (Uttar Pradesh). La ragazza aveva sospetti sui suoi titoli di studio così, sabato sera, quando lui è arrivato nella sala delle nozze, gli ha chiesto di recitare la tabellina matematica prima della cerimonia dello scambio delle ghirlande. Vista l'impreparazione, la sposa non ha recitato la formula e il matrimonio è stato annullato.

Secondo quanto si legge sull’edizione on line del quotidiano Tribune India, si trattava di un matrimonio combinato e lo sposo proveniva dal villaggio di Dhawar, nel distretto di Mahoba. I componenti delle due famiglie si erano appena riuniti nella sala per le nozze quando la donna è uscita dicendo che non poteva sposare una persona che non conosceva le basi della matematica. Amici e parenti hanno cercato di farla tornare indietro ma la sua scelta è stata così secca che quel "no" è rimasto tale.

“La famiglia dello sposo ci aveva tenuti all'oscuro della sua formazione. Potrebbe non essere nemmeno andato a scuola", raccolta il cugino della sposa. E, a quanto pare, sono arrivati ai ferri corti. "La famiglia dello sposo ci aveva imbrogliati”, prosegue.

