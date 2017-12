Solo in casa, imbraccia il fucile da caccia si spara in testa e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARNIA -in un piccolo paese delladove, solo in casa e vinto dalla, un pensionato ha imbracciato il suoda caccia e ha esploso un colpo in direzione della testa, suicidandosi. L'uomo, 85 anni, èsul colpo. Lo hanno trovato questa mattina presto, giovedì 28 dicembre, in una stanza della sua abitazione, esanime. Per lui, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Inutili i soccorsi: per il pensionato è stata decretata la morte.