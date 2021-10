Pescara choc, migrante del Camerun violenta la ragazza italiana che lo ospitava a casa sua

Un giovane camerunense di 27 anni è stato arrestato perché si sarebbe reso autore di una violenza sessuale ai danni di una 23enne pescarese, percuotendola per costringerla ad un rapporto. La ragazza lo stava ospitando in casa sua in attesa che potesse trovare un'altra sistemazione.

LEGGI ANCHE:

APPROFONDIMENTI GUARDIA DI FINANZA Furbetti del “bonus cultura”: compravano elettrodomestici...

Esplosione in una suite dell'hotel a 5 stelle: 9 feriti, uno è grave. L'incidente causato da una stufa

La polizia di Pescara ha sottoposto a fermo il giovane, che pochi giorni prima aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e viveva da un paio di settimane dalla giovane e dal suo coinquilino. Dopo i fatti, lo straniero è fuggito dalla finestra dell'appartamento rendendosi irreperibile.

La mattina del 12 ottobre, però, i familiari della vittima hanno segnalato la presenza per le vie del centro cittadino dell'uomo. Il 27enne si trovava non lontano dal luogo di lavoro della ragazza e così è scattato il blitz che ha portato al suo arresto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA