Spara per errore e uccide bimbo di 4 anni: cacciatore indagato ma a piede libero

Undisabato scorso, durante unaal cinghiale, dopo essere stato raggiunto da un colpo sparato per errore da un cacciatore. L'uomo, ora, è indagato per omicidio colposo, ma è stato denunciato a piede libero.L'episodio è avvenuto a Guillena (Siviglia), in ed è raccontato da 20minutos.es . Gli inquirenti ora dovranno ricostruire l'accaduto: il, che si trovava nei pressi della zona della battuta di caccia, è stato raggiunto da unche gli è stato fatale. Ilper l'omicidio, unmolto esperto di caccia e con tutti i documenti e le licenze in regola, ha spiegato di aver sentito qualcosa muoversi nella vegetazione e, credendo che si trattasse di un cinghiale, aveva sparato.Ilper errore, rimasto ferito, era stato subito soccorso, ma dopo due ore i medici che stavano tentando di salvarlo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Non mancano le polemiche da parte degli animalisti, che criticano la decisione di scarcerare il cacciatore responsabile della morte del piccolo. I giudici, comunque, hanno fissato al prossimo 8 febbraio un'udienza per ascoltare i testimoni dell'accaduto, che hanno partecipato alla battuta di caccia finita tragicamente.