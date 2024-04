Soumahoro, moglie, suocera e cognati a processo. Sono accusati di frode, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta

Il gip del tribunale di Latina, Giulia Paolini, ha rinviato a giudizio la moglie, la suocera e i cognati di Aboubakar Soumahoro. Liliane Murekatete, Marie Therese Mukamitsindo, Michel Rukundo e Aline Mutesi, rispettivamente moglie, suocera e cognati del parlamentare sono indagati nell'ambito dell'inchiesta della procura di Latina sulla gestione dei fondi pubblici erogati dalla coop Karibu e dal consorzio Aid.

Chi sono i rinviati a giudizio

La giudice ha accolto le richieste del pm Giuseppe Miliano che contestava agli imputati vari reati che vanno dalla bancarotta alla frode, fino all'autoriciclaggio. Nel corso dell'udienza preliminare tenutasi questa mattina il gup ha ammesso la costituzione di parte civile dei comuni di Sezze, Terracina, Roccasecca di Volsci, Latina, Pontinia, Aprilia, Monte San Biagio e Fondi, del sindacato Uiltucs, di diciannove lavoratori ed ex dipendenti della coop Karibu e del consorzio Aid, del Codacons, del Ministero dell'Interno, attraverso l'Avvocatura dello Stato, del Consorzio Agenzia Inclusione dei Diritti e del commissario liquidatore della Karibu.

Le parole dell'avvocato

«Rimangono sul tavolo tutte le eccezioni che state fatte e che a nostro avviso non sono superate e che dovranno essere oggetto di accertamento in dibattimento, in primo luogo sulla effettiva sussistenza del ruolo di amministratrice della signora Murekatete e inoltre sulla effettiva sussistenza dei reati che le sono contestati», afferma all’Adnkronos l’avvocato Lorenzo Borrè, difensore di Liliane Murekatete, moglie di Soumahoro. Il giudice ha rinviato a giudizio anche la suocera e due cognati del deputato.