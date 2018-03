Deputata leghista presa a ceffoni â€‹da un uomo di colore in stazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA -«Sono stata colpita da una persona di colore con uno» racconta la neo parlamentare della Lega«Questa stazione è uno schifo, e questa gente deve essere rispedita a casa» rincara la dose l'ex sindaco padovanopubblicando su Facebook la foto del presunto aggressore e scatenando la polemica. Il fatto è successo ieri sera a Padova. La denuncia dei due deputati leghisti sfocia immediatamente nel calderone politico alimentando un dibattito che in città è già caldissimo, quello sulla sicurezza nell'area della stazione.Massimo Bitonci e Silvia Covolo ieri sera sono rientrati in treno da Roma a Padova assieme ad un altro deputato leghista,. Il fatto è capitato attorno alle 19.30, e pochi minuti dopo l'onorevole Bitonci l'aveva già reso pubblico sul proprio profilo social:ilvia Covolo, neo parlamentare, mentre stava uscendo è stata picchiata con uno schiaffo in pieno volto da un uomo di colore che sono riuscito a fotografare. Dopo lo schiaffo è scappato assieme ad altri due, sempre stranieri di colore.