Siena, ragazza morta precipitando dalla Torre del Mangia: ipotesi suicidio

SIENA - Choc a Siena dove una giovane è morta stamani dopo essere precipitata dalla Torre del Mangia in piazza del Campo. Secondo quanto spiegato al momento dai carabinieri, l'ipotesi è che si tratti di un suidicio. Sul posto le forze dell'ordine e il 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La giovane aveva 26 anni e risiedeva a Montalcino (Siena). Per spiegare il suo gesto estremo, si è appreso, ha lasciato un biglietto.

Ultimo aggiornamento: 13:38

