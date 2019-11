Tragedia in casa, si toglie la vita impiccandosi alla ringhiera delle scale Scoperto dai familiari

TOLENTINO - Tragedia a Tolentino, dove un uomo di 79 anni si è tolto la vita nella sua casa di via Giovanni XXIII.

Macerata, si lascia cadere dal ponte del cimitero: inutili i soccorsi, muore ex calciatore di 39 anni

Ponte di Arcevia, donna di 51 anni si lancia nel vuoto e muore sul colpo

Per farlo, l'uomo si è impiccato alla ringhiera delle scale. La scoperta è stata fatta dai familiari che hanno lanciato l'allarme. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118, ma per l'uomo non c'era purtroppo nulla da fare. Sul posto anhe i carabinieri ed i vigili del Fuoco.

Ultimo aggiornamento: 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA