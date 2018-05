Sesso, tutte le situazioni e i fattori che fanno passare la voglia alle donne

Rebecca, malata di dipendenza da sesso: «Cinque volte al giorno non bastano»â€‹

La vita di una donna sconvolta dalla sindrome premestruale: «Ho tentato il suicidio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il, anche se non quantificabile per intensità, varia notevolmente tra uomini e donne. Il desiderio maschile, infatti, è decisamente più fisico di quello, che invece risente di una moltitudine di fattori e situazioni che possono pregiudicarlo. Molto spesso, infatti, è a livello mentale che le donne non riescono a ricercare né trovare il piacere. Per questo motivo, prevenire e combattere ilè possibile solo se si prendono in considerazione le possibili cause. Ecco quali sono.: non è facile sentirsi sexy in situazioni stressanti, per questo è bene imparare a gestirle senza che influiscano anche sulla vostra vita sessuale.: sono il primo motivo di calo del desiderio, anche tra gli uomini. Questo perché creano una distanza, all'interno della coppia, che si può riflettere automaticamente anche nell'intimità.: può aiutare a eliminare le inibizioni, ma un uso non responsabile finirà per uccidere il desiderio sessuale. Inoltre, durante il rapporto, l'ubriachezza farà percepire il piacere in misura minore e potrebbe causare anche problemi di salute.: se dormite poco o male, andando a dormire tardi e svegliandovi presto, inevitabilmente finirete per avere problemi di stanchezza che influiranno non poco sulla libido.: con la maternità, il desiderio sessuale non diminuisce, ma l'intimità sarà decisamente compromessa. La mancanza di tempo ed energia, oltre alla necessità di utilizzare i giusti accorgimenti per non farsi vedere dai figli, sono fattori che potrebbero far scemare il vostro desiderio sessuale.: molti farmaci possono avere, tra gli effetti collaterali, il calo del desiderio. Tra questi troviamo antidepressivi, anticoncezionali, farmaci per l'ipotensione, antistaminici e terapie come la chemio. Se però avete intenzione di cambiare i farmaci che utilizzate, fatelo solo dopo aver consultato il vostro medico di base.: per sentirsi sexy e desiderate occorre sapersi piacere. Accettate il vostro corpo per quello che è e imparate ad apprezzare i vostri punti di forza anche se avete una bassa autostima. Le lusinghe del partner, in questo senso, aiutano molto.