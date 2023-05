Sei ragazzini scomparsi in una settimana, è giallo a Filadelfia: città sotto choc e polizia nel caos

Sei ragazzini di età compresa tra i 12 e i 16 anni sono scomparsi a Filadelfia nell'arco di una settimana. La città e sotto choc e la polizia mette in campo una grande e fretetica operazione di ricerca. Le autorità, stando alle prime informazioni, parlano di un evento «preoccupante» che sta diventando sempre più comune. Il dipartimento di polizia di Filadelfia ha infatti affermato che i casi non sono collegati ma che la scomparsa di minori sta diventanto un fenomeno sempre meno insolito in città. La comparsa dei ragazzini è stata denunciata da diversi distretti tra il 23 e il 30 aprile.

I bambini scomparsi

La prima delle sei a scomparire è stata la quindicenne Leaneli 'Lea' Santiago. È stata vista l'ultima volta domenica 23 aprile, alle 23:55, in Loretto Avenue a North. Santiago è magra con capelli neri e occhi castani. È nota per frequentare l'area in cui si trovano la Cohen Elementary School e la Woodrow Wilson Middle School. La successiva a scomparire è stata Kayla Marie Burgess, 13 anni, che è stata vista l'ultima volta uscire per andare a scuola la mattina del 24 aprile, in una zona piuttosto vicina a quella di Lea. Burgess ha una carnagione chiara, capelli neri e occhi castani ed è stato visto l'ultima volta indossare una felpa con cappuccio rosa e arancione e jeans. Maddison Brozoski, 15 anni, è stato visto l'ultima volta a Scranton martedì 25 aprile, Il più grande è Malachi Portus, 16 anni. È stato visto l'ultima volta solo un giorno dopo, mercoledì 26 aprile, vicino a N. 25th St. È alto, occhi castani, carnagione media, capelli neri corti con baffi, ed è stato visto l'ultima volta con una felpa nera con cappuccio, un paio di cuffie rosse, jeans scuri, uno zaino nero e scarpe da ginnastica bianche e nere.

Amirah Portlock-Harris, 12 anni, è stata vista l'ultima volta sabato 29 aprile, alle 12:30, in Germantown Avenue. Ha i capelli neri intrecciati con diverse trecce rosse, occhi castani ed è stata vista l'ultima volta con indosso una felpa tie-dye, jeans neri e scarpe da ginnastica New Balance marrone chiaro. Secondo la polizia, le piace frequentare la zona del centro città e del quartiere della moda. L'ultimo bambino scomparso è stato Aaron Hammond, 12 anni. Corporatura magra, carnagione scura, capelli castani e occhi castani, è stato visto l'ultima volta il 30 aprile alle 12:40 a Sydenham St.