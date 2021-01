Seconde case fuori regione in zona rossa, arancione o gialla: «Si può andare se di proprietà o se c'è affitto»

Seconde case fuori regione in zona rossa, arancione o gialla, si può andare o no in base alle norme contenute nel nuovo Dpcm? Achille Variati, Sottosegretario all'Interno, fa chiarezza: «Si può sempre, eccetto nelle ore di coprifuoco, tornare nella propria residenza o abitazione, una seconda casa è un'abitazione e non è esplicitato nel nuovo Dpcm il divieto di andare nella seconda casa purché si tratti di una propria proprietà o ci sia comunque un contratto di affitto, ergo è possibile spostarsi», anche fuori regione.

Cosa dice la norma

Achille Variati ha poi aggiunto a 24 Mattino di Simone Spetia su Radio 24: «Se la casa è proprietà di un altro anche se parente non può essere considerata seconda casa - specifica Variati - ovviamente la norma può essere oggetto di una precisazione, al momento non prevista».

