Cede il controsoffitto in una scuola elementare: quattro bambini contusi

Nel frattempo è arrivato anche l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti. Il crollo è avvenuto poco dopo le 14 al secondo piano dell'edificio: quattro pannelli si sono distaccati dal soffitto finendo sul pavimento dell'aula all'interno della quale si trovavano i quattro bambini. L'area interessata dal crollo è stata immediatamente liberata ed è tuttora transennata. I bimbi, un maschietto e tre femminucce, hanno riportato contusioni leggere e i genitori, intervenuti sul posto, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

MILANO - Quattro bambini sono rimasti leggermente feriti in seguito al crollo di parte del controsoffitto all'interno di una scuola di Milano. Sul posto il 118 per valutare le condizioni degli scolari: dopo la visita nessuno è stato accompagnato in ospedale.