Ryanair, passeggero muore dopo il decollo per Manchester: atterraggio d'emergenza a ​Bordeaux

Un passeggero è morto su un Boeing 737 della Ryanair decollato domenica sera dall'aeroporto di Malaga, in Spagna, e diretto a Manchester, in Inghilterra. L'equipaggio ha chiesto se fosse presente un medico a bordo ed è stato tentato a lungo di rianimare il viaggiatore mentre il comandante chiedeva di atterrare in emergenza all'aeroporto di Bordeaux, in Francia, dove le autorità dello scalo hanno fatto arrivare a bordopista un'ambulanza con un medico rianimatore.

Crisi di panico e svenimenti

Ma non c'è stato nulla da fare: la presenza dell'ambulanza si è rivelata comunque provvidenziale perché nel frattempo una donna a bordo del velivolo era svenuta mentre altri passeggeri hanno avuto crisi di panico.

Sul volo per Manchester anche numerosi bambini.

Ai passeggeri sbarcati a Bordeaux, siccome non è stato possibile proseguire il viaggio anche con un altro aereo, è stata offerta dalla compagnia ospitalità per una notte in un hotel anche se i viaggiatori lamentano di aver dovuto anticipare le spese per il tragitto fino all'albergo. Ryanar ha promesso che queste spese saranno rimborsate.