Ruba le ceneri della madre della fidanzata e le rivende per comprarsi l'eroina

Ha provato a vendere le ceneri della madre della sua fidanzata per l'eroina. Jackson Rutland, 19 anni, ha avvertito la sua fidanzata, che era in visita a un'amica, che aveva preso le ceneri della madre defunta nella loro casa di Warrensville. Il suo scopo era venderle per poter acquistare la droga.

La denuncia

La ragazza ha però subito chiamato la polizia, ha trovato la porta sul retro sfondata e la casa saccheggiata. Ha detto alla polizia che le ceneri di sua madre erano state manomesse e che alcune erano state sparse sul pavimento. Rutland avrebbe rubato i resti per venderli per comprare eroina, secondo quanto riportato dalla giovane, anche se non è chiaro come o perché pensava di poter vendere le ceneri.

«Non ho mai sentito niente del genere», ha detto alla stampa locale lo sceriffo della contea di Aiken, Eric Abdullah. Il 19enne è stato arrestato e accusato di distruzione, profanazione o rimozione di resti umani e furto con scasso.