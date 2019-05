Ragazza di 21 anni choc: «Sono stata violentata da 3 persone vicino allo stadio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nei pressi di una discoteca a piazzale dello. L'allarme è scattato nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4.La ragazza, etiope, si è presentata il lacrime alla direzione di un locale dicendo di essere stata aggredita e abusata da tre persone. È stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sulla vicenda indagano i poliziotti della Squadra Mobile di Roma.Sul caso la procura di Roma ha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo mentre gli investigatori hanno avviato le indagini passando al setaccio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.