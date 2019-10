Incidente all’alba con la Smart: muore un giovane di 22 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente mortale all'alba su via Casilina, zona Borghesiana (all’altezza del civico 1797), periferia est di Roma. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni a bordo di una Smart. Secondo i primi elementi raccolti dagli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. La dinamica è ancora da chiarire. Non si arresta la scia di sangue sulle strade della Capitale. Con il decesso del 22enne salgono purtroppo a 114 le vittime per incidenti nel 2019 a Roma e provincia, 90 delle quali nell’area urbana della Capitale, le altre nell’hinterland e sul litorale.