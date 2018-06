Allarme bomba in chiesa. Ma nel pacco ci sono 36mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pacco sospetto ritrovato dal parroco all'interno della Chiesta di Santa Maria delle Fornaci si è rivelato un vero pacco sorpresa per la comunità del quartiere Aurelio.Quando i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro, su richiesta del parroco, sono intervenuti per ispezionare il pacco ritrovato all'interno di un confessionale hanno constatato che non conteneva esplosivo, bensì due buste di plastica piene di soldi, in totale, 36.000 Euro in contanti.I carabinieri stanno ora indagando per far chiarezza sull'insolito ritrovamento.