Roma, esplode bus: ragazza ferita. Paura in centro, il ministro Minniti sul posto

La causa del rogo sarebbe accidentale. Dalle prime informazioni delle forze dell'ordine, sarebbe stato un corto circuito nell'impianto elettrico del mezzo all'origine dell'incendio. Testimoni oculari riferiscono che le fiamme sembravano sprigionarsi dalla parte inferiore dell'autobus. L'autista è sceso immediatamente dal mezzo e ha tentato di spegnere le fiamme con l'estintore in dotazione. Completamente annerita, in corrispondenza del rogo, la facciata del palazzo di fronte al quale il mezzo si è fermato.

Una densa colonna di fumo si è alzata in cielo ed era visibile da ogni parte di Roma. Le autorità hanno avvisato tutti i residenti della zona di chiudere le finestre per i fumi tossici sprigionatisi nell'incendio.

Dopo circa mezzora i vigili del fuoco hanno domato le fiamme. La zona è stata completamente transennata per bloccare l'accesso di mezzi e pedoni. Una lunga e ampia scia di gasolio ha invaso via del Tritone.



«I passeggeri sono stati fatti scendere per il forte odore di fumo poco prima di un'esplosione da cui sono scaturite le fiamme», ha raccontato una passante che ha detto di aver assistito al momento in cui l'autobus ha preso fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA