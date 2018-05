Uccide la ex moglie, poi si spara: entrambi 75enni, choc nel Torinese

Tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Un uomo Enzo Giorio, 75 anni, ha ucciso la ex moglie, Maria Clara Cornelli, sua coetanea, a colpi di pistola e poi, con la stessa arma, ha tentato il suicidio. Le condizioni sarebbero gravi. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una coppia separata. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri.

A premere il grilletto, una manciata di minuti prima delle 17, nel parcheggio di una zona residenziale di Rivoli, è stato un pensionato ultra settantenne che ha sparato alla moglie, sua coetanea, e dalla quale, secondo i primi accertamenti, sembra fosse separato. La donna è morta sul colpo, mentre l'uomo, che si è sparato alla testa con un'arma risultata regolarmente detenuta, è stato trasportato in elisoccorso al Cto in condizioni disperate. Accertamenti sono in corso per fare luce sul movente che sembrerebbe legato a dissidi familiari. Al momento non risultano denunce da parte della donna.

