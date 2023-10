Ristorante “multa” i clienti con i figli piccoli, il racconto: «Ci hanno chiesto 48 euro in più perché correvano per la sala»

A volte andare al ristorante con bambini piccoli può essere poco rilassante e può anche infastidire altri commensali. Questo ristorante, però, è finito nel mirino dei social per aver avuto un comportamento definito 'esagerato'. Un utente su Reddit ha condiviso un foglio dove erano stati riportati dei costi aggiuntivi per «genitori che non riescono a controllare i propri figli».

La vicenda

A quanto pare, da quello che si evince dai commenti sui social e dalle recensioni, questo ristorante sembrerebbe andare poco d'accordo con la presenza dei bambini, tanto che utente avrebbe commentato: «Non andate se avete bambini».

La vicenda sembra non aver toccato solo l'utente che ha postato la 'multa', ma anche diversi altri commensali.

Tra loro c'è chi ha riferito: «Eravamo 3 adulti, 2 bambini e il nostro bambino di 4 mesi e da quando siamo entrati nel posto ci hanno guardato male. Più tardi mia moglie stava cullando il bambino (non piangeva, solo per farlo dormire) e questo "manager" le ha detto che non si fa così in un ristorante di lusso (ovviamente questo non è un ristorante di lusso) e poi ha spostato il nostro passeggino in un brutto modo».

Anche un altro commensale ha offerto la sua testimonianza, dicendo: «Porca miseria, il proprietario irrispettoso ha fatto una scenata enorme davanti all'intero ristorante, perché i nostri figli stavano 'correndo per il ristorante', ci è stato detto che dovevamo “andare da Burger King e Walmart” e che eravamo cattivi genitori.

Hanno un sovrapprezzo di $ 50 per i "bambini cattivi"». Sul fondo del menù delle bevande si legge chiaramente: «Per gli adulti incapaci di fare i genitori».